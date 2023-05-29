В Украине подорожали автомобили с пробегом: динамика цен на популярные модели

В апреле в Украине на продажу выставили меньше автомобилей с пробегом, чем в марте. Тем не менее их средняя стоимость стала выше, чем за прошлый месяц.

В Украине продолжают дорожать автомобили с пробегом. Это касается почти всех популярных моделей на рынке. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Эксперты проанализировали данные о продажах подержанных автомобилей в Украине. Они изучили динамику цен и поделились результатами своих исследований.

Всего за апрель 2023 года в Украине на продажу выставили 218,4 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 15% меньше, чем в марте

Также в апреле уменьшилась совокупная стоимость автомобилей, выставленных на продажу. За месяц она составила $1,85 млрд, а в марте — $2,07 млрд.

Где продавали больше всего автомобилей с пробегом

За апрель 2023 года больше всего объявлений о продаже подержанных авто разместили в Киевской области и Киеве (38,3 тысячи авто). Во Львовской области продавали 19,2 тысячи автомобилей, а в Днепропетровской области — 17,5 тысячи авто. Меньше всего объявлений было в Кировоградской (4,3 тысячи авто), Луганской (1,5 тысячи авто) и Херсонской (менее 1 тысячи авто) областях.

Самые дешевые автомобили по средней стоимости были в Херсонской (3 200 долларов), Донецкой (3 399 долларов) и Запорожской (4 200 долларов) областях. Самые дорогие авто с пробегом были в Киеве и Киевской области (7 350 долларов), Львовской (6 500 долларов) и Волынской (6 500 долларов) областях.

Самая большая совокупная стоимость автомобилей также была в Киеве и Киевской области (462 млн долларов), Львовской (175 млн долларов) и Днепропетровской (144 млн долларов) областях. Наименьшая совокупная цена на авто была в Донецкой (25 млн долларов), Луганской (16 млн долларов) и Херсонской (4,7 млн долларов) областях.

Как изменились цены на популярные автомобили с пробегом

За апрель на вторичном рынке Украины больше всего подорожал BMW 5 Series Фото: BMW

Средняя цена на подержанные автомобили за апрель 2023 года составила 5 600 долларов. Это на 5,7% больше, чем за март 2023 года.

Среди популярных моделей авто в Украине больше всего подорожали BMW 5 Series (на 10,1%), BMW 3 Series (на 9,1%) и ВАЗ 2101 (на 4,9%). Меньше всего подорожали Skoda Octavia (на 0,7%), Opel Astra (на 2%) и Daewoo Lanos (на 2,2%).

ТОП-15 самых популярных подержанных автомобилей в Украине:

BMW 5 Series: +625 долларов BMW 3 Series: +500 долларов ВАЗ 2101: +27 долларов ВАЗ 2107: +50 долларов Ford Focus: +250 долларов Mercedes-Benz E-Class: +200 долларов ВАЗ 2109/21099: +50 долларов Audi A6: +200 долларов Volkswagen Passat: +223 доллара Volkswagen Golf: +160 долларов Renault Megane: +200 долларов Daewoo Lanos: +55 долларов Opel Astra: +100 долларов Skoda Octavia: +51 доллар ВАЗ 2106: без изменений

Ранее Фокус писал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.