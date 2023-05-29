Роскошный суперкар Ferrari воссоздали из конструктора Lego в натуральную величину (видео)

Сборка масштабной модели Ferrari Monza SP1 заняла 339 дней. Суперкар из конструктора Lego в мельчайших деталях повторяет оригинальный автомобиль.

Тематический парк Legoland в Дании показал копию одноместного суперкара Ferrari Monza SP1 из конструктора Lego. Творение в точности повторяет дизайн и габариты оригинального авто. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

На создание такого масштабного проекта понадобились 383 000 кубиков Lego. Копию Ferrari Monza SP1 собрали за 339 дней в Чехии.

Автомобиль даже получил номерной знак Фото: LEGO

Масштабная модель из Lego весит более тонны. В ее создании участвовали инженеры Ferrari для большей точности.

Чтобы готовая модель была больше похожа на Ferrari Monza SP1, ее оснастили колесами и рулевым колесом от оригинального суперкара. В будущем копию планируют оснастить рабочим двигателем, который также будет собран из конструктора Lego.

Внутри установлено рулевое колесо от оригинального Ferrari Monza SP1 Фото: LEGO

Оригинальный Ferrari Monza SP1 оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 810 л.с. и 719 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет более 300 км/ч.

Всего было построено 499 экземпляров Ferrari Monza SP1. Начальная стоимость уникального суперкара составляла от 1,8 млн долларов, когда он был новым.

Ранее Фокус рассказал, что электрокроссовер Kia EV6 воссоздали в натуральную величину из конструктора Lego.