Хэтчбек Toyota Yaris превратили в 740-сильного "убийцу" суперкаров (фото)

Этот Toyota GR Yaris стал почти в три раза мощнее стандартного авто. Позже тюнеры собираются испытать доработанный хэтчбек в драг-рейсинге.

Австралийское тюнинг-ателье Powertune Australia доработало заряженный хэтчбек Toyota GR Yaris. Мощность двигателя увеличили с 272 до 740 л.с. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Тюнеры показали результаты с динамометрического стенда. На нем 1,6-литровый турбированный двигатель Toyota GR Yaris показал мощность 740,9 л.с.

Toyota GR Yaris показал на стенде мощность 740,9 л.с. Фото: facebook.com/Powertune Australia

Хэтчбек оснастили модернизированной прокладкой головки блока цилиндров, а также усиленными шпильками головки блока цилиндров. Стандартный интеркулер был заменен на модернизированный от компании Plazmaman.

Toyota GR Yaris тюнинг получил новые колесные диски Фото: facebook.com/Powertune Australia

Главным улучшением стала система турбонаддув Garrett G30-770. Его дополнили новым выпускным коллектором, топливным насосом и выхлопной системой Akrapovic.

Стандартную механическую коробку передач заменили на шестиступенчатую секвентальную КПП X-Shift. Ее соединили со сцеплением ATS Triple Carbon. Интересно то, что двигатель сохранил стандартные шатуны, кривошип и поршни.

Позже тюнеры собираются испытать доработанный Toyota GR Yaris в драг-рейсинге. Там легкий хэтчбек сможет составить серьезную конкуренцию таким суперкарам как Nissan GT-R и Lamborghini Huracan.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры сравнили Toyota GR Yaris и Subaru WRX в гонке по прямой.