Сверхмощный раритет: на свалке обнаружили культовое американское авто 70-х (видео)

Chevrolet Chevelle оснащен 450-сильным V8 и в свое время был самым мощным авто в мире. Всего выпустили менее 4,5 тысяч таких авто и сейчас их цена доходит до 150 000 долларов.

В США нашли редчайший Chevrolet Chevelle 1970 года. Мощный спортивный автомобиль годами ржавеет под открытым небом на свалке в штате Юта. Находке посвятили видео на Youtube-канале Patrick Glenn Nichols Musclecar Barn Finds.

Всего выпустили только 4475 Chevrolet Chevelle LS6 Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle не выезжал на дороги несколько десятилетий. Его кузов проржавел, а краска выцвела. Отделка салона повреждена и требует замены. Реставрация автомобиля будет сложной и длительной.

Под капотом установлен 7,4-литровый 450-сильный V8 Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, машина заслуживает восстановления, ведь это очень редкая и мощная версия Chevrolet Chevelle SS LS6. Топовый вариант модели оснащен огромным 7,4-литровым V8 на 450 л. с. и 680 Нм. В 1970 году это был самый мощный серийный автомобиль в мире.

Автомобиль требует реставрации Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle LS6 разгонялся до 100 км/ч за 5,5 с и преодолевал ¼ мили (402 м) с места за 13,2 с. Максимальная скорость авто превышала 200 км/ч.

Всего выпущено только 4475 Chevrolet Chevelle SS LS6 1970 года и сейчас стоимость отреставрированных экземпляров может достигать 150 000 долларов. Конкретно это авто после восстановления будет несколько дешевле, ведь его 7,4-литровый двигатель не является родным, а был заменен.

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