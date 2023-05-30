Украинец наладил выпуск недорогих электробайков для ВСУ (фото, видео)
Электробайк способен развить 60 км/ч и обладает запасом хода 150 км. Полная зарядка аккумуляторной батареи занимает 4 часа.
Иван Шевченко из Ровно разработал и запустил в производство двухколесный электротранспорт для ВСУ. Он уже выпустил 10 электробайков, еще 2 – находятся на стадии сборки. Об изобретателе рассказали в сюжете "Суспільне Рівне".
Идея построить бюджетный электробайк родилась у Ивана Шевченко во время топливного кризиса, спровоцированного российскими обстрелами нефтебаз. Мастер экспериментировал, менял посадку и геометрию и только с пятой попытки создал окончательный вариант байка.
Электрический мотоцикл способен развить 60 км/ч и обладает запасом хода в 150 км. Его полная зарядка занимает 4 часа, также предусмотрены USB-разъемы для подзарядки различных гаджетов.
Изначально Иван планировал электробайк исключительно для себя, однако разработка заинтересовала ВСУ. Защитники Украины нуждаются в тихом и малозаметном транспорте для выезда на позицию и запуска легких дронов.
Разработка Ивана Шевченко отлично подходит на эту роль. Электромотоцикл бесшумный и практически не виден в тепловизор.
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