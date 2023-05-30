Названы самые надежные японские автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг попали японские авто разных классов и ценовых категорий. Среди лидеров преобладают модели концерна Toyota.

Японские автомобили издавна славились своей надежностью. Некоторые модели способны без проблем проехать миллион километров. В 2023 году ситуация не изменилась и японские модели занимают первые места в рейтингах качества. Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting выбрала самые надежные японские авто.

Второе место занял кроссовер Nissan Murano Фото: Nissan

Именно результаты исследования надежности от компании J.D. Power легли в основу рейтинга. Эксперты проанализировали результаты разных японских моделей 2023 года.

В список попали японские автомобили самых разных классов и ценовых сегментов – кроссоверы, бюджетные седаны и премиальные модели. Лидером оказался концерн Toyota – в рейтинг попали сразу четыре его модели, среди которых и лидер Lexus IS. Три автомобиля представляют Honda.

Самые надежные японские авто 2023 года:

Lexus IS – рейтинг 92 из 100 баллов. Nissan Murano – 90/100. Lexus ES – 87/100. Toyota 4Runner – 87/100. Toyota Corolla – 85/100. Nissan Altima – 84/100. Honda Accord – 83/100. Honda Passport – 83/100. Honda CR-V – 82/100. Mazda CX-5 – 82/100.

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