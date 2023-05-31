Двигатель BMW и 3,6 с до сотни: презентован самый мощный и быстрый Range Rover (фото)

Range Rover Sport SV получил 4,4-литровый V8 твин-турбо мощностью 635 л. с. и может развить 290 км/ч. Внедорожнику доступны карбоново-керамические тормоза и колеса из углеволокна.

Линейку нового Range Rover Sport 2023 пополнил топовый заряженный вариант SV. Спортивный внедорожник поступает в продажу и на родине, в Великобритании, будет стоить от 171 460 фунтов стерлингов ($212 500). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Land Rover.

Внедорожнику доступны 23-дюймовые колеса из углеволокна Фото: Land Rover

Новый Range Rover Sport SV оснащен доработанным 4,4-литровым V8 твин-турбо производства BMW. Его мощность подняли до 635 л. с., а пиковый крутящий момент – до 750 Нм. В добавок, установлена спортивная выхлопная система.

У внедорожника карбоновый спойлер Фото: Land Rover

Внедорожник весом 2560 кг разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый мощный и быстрый Land Rover всех времен.

Полный привод Range Rover Sport SV 2023 дополнен активным задним дифференциалом. Рулевое управление сделали острее, а оснащение включает управляемые задние колеса, пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы, соединенные между собой трубками. В качестве опции впервые предложили карбоново-керамические тормоза Brembo.

У виртуальной панели приборов изменена графика Фото: Land Rover

Из карбона также выполнены капот и задний спойлер Range Rover Sport SV, а за доплату можно выбрать даже 23-дюймовые колесные диски из углеволокна. Кроме того, у внедорожника более агрессивный бампер и новый обвес.

Внедорожник получил спортивные кресла Фото: Land Rover

В салоне Range Rover Sport SV установлены спортивные сиденья и руль. У виртуальной панели приборов изменена графика.

Ранее Фокус сообщал, что самую мощную версию получил и старший Range Rover, однако она ориентирована на комфорт.

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