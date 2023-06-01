В стиле Hot Wheels: Chevrolet Camaro превратили в странный ретро-спорткар (видео)
Постройка этого уникального автомобиля заняла более 20 лет. Яркий зеленый родстер может стать новой игрушкой Hot Wheels, если победит в конкурсе.
На мероприятии Hot Wheels Legends Tour 2023 показали необычный родстер в ретро-стиле. Он построен на базе Chevrolet Camaro 1981 года. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
Уникальный автомобиль создал умелец Майкл Скайр из Южной Каролины. Он начал его постройку в 15 лет. С помощью своего отца и друга энтузиасту удалось превратить маслкар в этот необычный спорткар.
От передних крыльев и крыши решили избавиться. Распознать Chevrolet Camaro можно только по задней части кузова.
Спереди установлена большая решетка радиатора с двумя круглыми фарами. Кузов окрасили в яркий зеленый цвет.
Внешний вид авто дополняют колесные диски черного цвета. Боковые зеркала утоплены в кузов.
Под капотом расположен 5,7-литровый двигатель V8 от Chevrolet Corvette. Мощность передается на задние колеса через автоматическую коробку передач.
В интерьере появился трехспицевый руль. Также появились новые рычаг переключения передач и аудиосистема.
Уникальный спорткар уже стал финалистом конкурса Hot Wheels Legends Tour. Победитель получит масштабную копию своего автомобиля, которая поступит в продажу.
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