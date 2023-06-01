В Корее презентовали компактный городской кроссовер по цене Duster (фото)
Кроссовер Tivoli узнается по обновленной передней части, а в его салоне заменена центральная панель. Модель доступна в стандартной и удлиненной версиях.
Южнокорейская компания KG Mobility, ранее известная как SsangYong, презентовала новый кроссовер Tivoli. Бюджетная модель прошла фейслифтинг и поступает в продажу по цене от 14 200 долларов. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.
Это уже третье обновление для модели. Кроссовер KG Mobility Tivoli 2023 можно узнать по более агрессивной передней части с увеличенным воздухозаборником и измененному заднему бамперу. Как и прежде, модель доступна в стандартной 4,2-метровой версии и удлиненном 4,44-метровом варианте XLV.
В салоне KG Mobility Tivoli в более дорогих версиях появился новый виртуальный щиток приборов. Также полностью переделана центральная панель: там установили увеличенный 10,2-дюймовый тачскрин и сенсорные кнопки климата.
В линейку вернули базовый 1,6-литровый бензиновый мотор на 126 л. с. Также предложена 1,5-литровая 163-сильная турбочетверка, а в некоторых странах доступен и 1,6-литровый турбодизель мощностью 136 л. с. KG Mobility Tivoli оснащают 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП, передним либо полным приводом.
Напомним, что SsangYong переименовали в KG Mobility в марте. Компания изменит стратегию и сосредоточится на электромобилях, однако некоторое время продолжит выпускать модели с двигателями внутреннего сгорания.
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