В Корее презентовали компактный городской кроссовер по цене Duster (фото)

Кроссовер Tivoli узнается по обновленной передней части, а в его салоне заменена центральная панель. Модель доступна в стандартной и удлиненной версиях.

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Южнокорейская компания KG Mobility, ранее известная как SsangYong, презентовала новый кроссовер Tivoli. Бюджетная модель прошла фейслифтинг и поступает в продажу по цене от 14 200 долларов. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Кроссовер доступен в стандартной и удлиненной версиях Фото: SsangYong

Это уже третье обновление для модели. Кроссовер KG Mobility Tivoli 2023 можно узнать по более агрессивной передней части с увеличенным воздухозаборником и измененному заднему бамперу. Как и прежде, модель доступна в стандартной 4,2-метровой версии и удлиненном 4,44-метровом варианте XLV.

Кнопци климат-контроля стали сенсорными Фото: SsangYong

В салоне KG Mobility Tivoli в более дорогих версиях появился новый виртуальный щиток приборов. Также полностью переделана центральная панель: там установили увеличенный 10,2-дюймовый тачскрин и сенсорные кнопки климата.

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В линейку вернули базовый 1,6-литровый бензиновый мотор на 126 л. с. Также предложена 1,5-литровая 163-сильная турбочетверка, а в некоторых странах доступен и 1,6-литровый турбодизель мощностью 136 л. с. KG Mobility Tivoli оснащают 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП, передним либо полным приводом.

Сзади заменен бампер Фото: SsangYong

Напомним, что SsangYong переименовали в KG Mobility в марте. Компания изменит стратегию и сосредоточится на электромобилях, однако некоторое время продолжит выпускать модели с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Фокус сообщал, что KG Mobility/SsangYong Rexton прошел обновление.

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