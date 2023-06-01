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Авто

В Корее презентовали компактный городской кроссовер по цене Duster (фото)

SsangYong Tivoli, KG Mobility Tivoli, KG Mobility, KG Mobility Tivoli 2023, новый KG Mobility Tivoli
Фото: SsangYong | У KG Mobility Tivoli изменена передняя часть

Кроссовер Tivoli узнается по обновленной передней части, а в его салоне заменена центральная панель. Модель доступна в стандартной и удлиненной версиях.

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Южнокорейская компания KG Mobility, ранее известная как SsangYong, презентовала новый кроссовер Tivoli. Бюджетная модель прошла фейслифтинг и поступает в продажу по цене от 14 200 долларов. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

SsangYong Tivoli, KG Mobility Tivoli, KG Mobility, KG Mobility Tivoli 2023, новый KG Mobility Tivoli Fullscreen
Кроссовер доступен в стандартной и удлиненной версиях
Фото: SsangYong

Это уже третье обновление для модели. Кроссовер KG Mobility Tivoli 2023 можно узнать по более агрессивной передней части с увеличенным воздухозаборником и измененному заднему бамперу. Как и прежде, модель доступна в стандартной 4,2-метровой версии и удлиненном 4,44-метровом варианте XLV.

SsangYong Tivoli, KG Mobility Tivoli, KG Mobility, KG Mobility Tivoli 2023, новый KG Mobility Tivoli Fullscreen
Кнопци климат-контроля стали сенсорными
Фото: SsangYong

В салоне KG Mobility Tivoli в более дорогих версиях появился новый виртуальный щиток приборов. Также полностью переделана центральная панель: там установили увеличенный 10,2-дюймовый тачскрин и сенсорные кнопки климата.

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В линейку вернули базовый 1,6-литровый бензиновый мотор на 126 л. с. Также предложена 1,5-литровая 163-сильная турбочетверка, а в некоторых странах доступен и 1,6-литровый турбодизель мощностью 136 л. с. KG Mobility Tivoli оснащают 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП, передним либо полным приводом.

SsangYong Tivoli, KG Mobility Tivoli, KG Mobility, KG Mobility Tivoli 2023, новый KG Mobility Tivoli Fullscreen
Сзади заменен бампер
Фото: SsangYong

Напомним, что SsangYong переименовали в KG Mobility в марте. Компания изменит стратегию и сосредоточится на электромобилях, однако некоторое время продолжит выпускать модели с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Фокус сообщал, что KG Mobility/SsangYong Rexton прошел обновление.

Также мы писали, что KG Mobility готовят дешевые электрокроссоверы.