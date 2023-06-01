У Кореї презентували компактний міський кросовер за ціною Duster (фото)

Кросовер Tivoli впізнається по оновленій передній частині, а в його салоні замінено центральну панель. Модель доступна у стандартній та подовженій версіях.

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Південнокорейська компанія KG Mobility, яка раніше відома як SsangYong, презентувала новий кросовер Tivoli. Бюджетна модель пройшла фейсліфтінг і надходить у продаж за ціною від 14 200 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Кросовер доступний у стандартній та подовженій версіях Фото: SsangYong

Це вже третє оновлення моделі. Кросовер KG Mobility Tivoli 2023 можна дізнатися по більш агресивній передній частині зі збільшеним повітрозабірником та зміненим заднім бампером. Як і раніше, модель доступна в стандартній 4,2-метровій версії та подовженому 4,44-метровому варіанті XLV.

Кнопці клімат-контролю стали сенсорними Фото: SsangYong

У салоні KG Mobility Tivoli у дорожчих версіях з'явився новий віртуальний щиток приладів. Також повністю перероблено центральну панель: там встановили збільшений 10,2-дюймовий тачскрин та сенсорні кнопки клімату.

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У лінійку повернули базовий 1,6-літровий бензиновий двигун на 126 к. с. Також запропоновано 1,5-літрову 163-сильну турбочетвірку, а в деяких країнах доступний і 1,6-літровий турбодизель потужністю 136 к. с. KG Mobility Tivoli оснащують 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП, переднім або повним приводом.

Ззаду замінено бампер Фото: SsangYong

Нагадаємо, що SsangYong перейменували на KG Mobility у березні. Компанія змінить стратегію та зосередиться на електромобілях, проте деякий час продовжить випускати моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Раніше Фокус повідомляв, що KG Mobility/SsangYong Rexton пройшов оновлення.

Також ми писали, що KG Mobility готують дешеві електрокросовери.