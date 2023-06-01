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У Кореї презентували компактний міський кросовер за ціною Duster (фото)

SsangYong Tivoli, KG Mobility Tivoli, KG Mobility, KG Mobility Tivoli 2023, новий KG Mobility Tivoli
Фото: SsangYong | У KG Mobility Tivoli змінено передню частину

Кросовер Tivoli впізнається по оновленій передній частині, а в його салоні замінено центральну панель. Модель доступна у стандартній та подовженій версіях.

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Південнокорейська компанія KG Mobility, яка раніше відома як SsangYong, презентувала новий кросовер Tivoli. Бюджетна модель пройшла фейсліфтінг і надходить у продаж за ціною від 14 200 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

SsangYong Tivoli, KG Mobility Tivoli, KG Mobility, KG Mobility Tivoli 2023, новий KG Mobility Tivoli Fullscreen
Кросовер доступний у стандартній та подовженій версіях
Фото: SsangYong

Це вже третє оновлення моделі. Кросовер KG Mobility Tivoli 2023 можна дізнатися по більш агресивній передній частині зі збільшеним повітрозабірником та зміненим заднім бампером. Як і раніше, модель доступна в стандартній 4,2-метровій версії та подовженому 4,44-метровому варіанті XLV.

SsangYong Tivoli, KG Mobility Tivoli, KG Mobility, KG Mobility Tivoli 2023, новий KG Mobility Tivoli Fullscreen
Кнопці клімат-контролю стали сенсорними
Фото: SsangYong

У салоні KG Mobility Tivoli у дорожчих версіях з'явився новий віртуальний щиток приладів. Також повністю перероблено центральну панель: там встановили збільшений 10,2-дюймовий тачскрин та сенсорні кнопки клімату.

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У лінійку повернули базовий 1,6-літровий бензиновий двигун на 126 к. с. Також запропоновано 1,5-літрову 163-сильну турбочетвірку, а в деяких країнах доступний і 1,6-літровий турбодизель потужністю 136 к. с. KG Mobility Tivoli оснащують 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП, переднім або повним приводом.

SsangYong Tivoli, KG Mobility Tivoli, KG Mobility, KG Mobility Tivoli 2023, новий KG Mobility Tivoli Fullscreen
Ззаду замінено бампер
Фото: SsangYong

Нагадаємо, що SsangYong перейменували на KG Mobility у березні. Компанія змінить стратегію та зосередиться на електромобілях, проте деякий час продовжить випускати моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Раніше Фокус повідомляв, що KG Mobility/SsangYong Rexton пройшов оновлення.

Також ми писали, що KG Mobility готують дешеві електрокросовери.