У Кореї презентували компактний міський кросовер за ціною Duster (фото)
Кросовер Tivoli впізнається по оновленій передній частині, а в його салоні замінено центральну панель. Модель доступна у стандартній та подовженій версіях.
Південнокорейська компанія KG Mobility, яка раніше відома як SsangYong, презентувала новий кросовер Tivoli. Бюджетна модель пройшла фейсліфтінг і надходить у продаж за ціною від 14 200 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.
Це вже третє оновлення моделі. Кросовер KG Mobility Tivoli 2023 можна дізнатися по більш агресивній передній частині зі збільшеним повітрозабірником та зміненим заднім бампером. Як і раніше, модель доступна в стандартній 4,2-метровій версії та подовженому 4,44-метровому варіанті XLV.
У салоні KG Mobility Tivoli у дорожчих версіях з'явився новий віртуальний щиток приладів. Також повністю перероблено центральну панель: там встановили збільшений 10,2-дюймовий тачскрин та сенсорні кнопки клімату.
У лінійку повернули базовий 1,6-літровий бензиновий двигун на 126 к. с. Також запропоновано 1,5-літрову 163-сильну турбочетвірку, а в деяких країнах доступний і 1,6-літровий турбодизель потужністю 136 к. с. KG Mobility Tivoli оснащують 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП, переднім або повним приводом.
Нагадаємо, що SsangYong перейменували на KG Mobility у березні. Компанія змінить стратегію та зосередиться на електромобілях, проте деякий час продовжить випускати моделі з двигунами внутрішнього згоряння.
Раніше Фокус повідомляв, що KG Mobility/SsangYong Rexton пройшов оновлення.
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