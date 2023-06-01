Необычная капсула времени: прототип пикапа Chevrolet 1999 года продают за $125 000 (фото)

У уникального пикапа было несколько владельцев, но он имеет отличное состоянием и пробег всего 3148 км. Под капотом установлен 6,0-литровый двигатель V8, который не был доступен для серийной модели.

В Канаде на продажу выставили первый предсерийный прототип Chevrolet Avalanche. Этот пикап был построен в 1999 году, за два года до начала производства серийной модели. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Прототипы редко попадают в руки частных лиц, но этот Chevrolet Avalanche Base Camp является исключением. В 2006 году General Motors продали пикап, после того как он перестал выполнять функции выставочного автомобиля.

Автомобиль сменил несколько владельцев, после чего был доставлен в Канаду. Один из владельцев использовал пикап по назначению, пока не понял, с чем имеет дело. В итоге нынешний владелец Chevrolet Avalanche Base Camp решил выставить его на продажу за 125 000 долларов.

Концепт имеет множество отличий от серийной модели. Авто окрашено в желтый цвет, а на кузове появились пластиковые накладки.

Спереди установлен кенгурятник, который защищает решетку радиатора и бампер. На крыше появился дополнительный багажник.

В грузовой платформе установлена полноценная походная кухня Фото: Hemmings

В грузовой платформе установлена полноценная походная кухня. В салоне также есть несколько уникальных элементов, среди которых подстаканники с подогревом и охлаждением, встроенный GPS-навигатор и DVD-плеер с экранами в подголовниках.

Концепт отличается уникальным салоном Фото: Hemmings

Chevrolet Avalanche Base Camp оснащается 6,0-литровым двигателем V8, который не предлагался для модели первого поколения. Пробег уникального авто составляет всего 3148 км.

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