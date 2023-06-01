В Украине создали недорогой электрический внедорожник для ВСУ (фото)

Электромобиль Eleek весит всего 240 кг и способен проехать 150 км без подзарядки. Стоимость внедорожника составит около 10 000 долларов.

Украинский производитель электробайков Eleek показал свою новую разработку – легкий электрический багги. Прототип презентовали на выставке Com Auto Trans в Киеве, сообщает "Автоцентр".

Внедорожник весит всего 240 кг Фото: autocentre.ua

Двухместный украинский электрокар предназначен, в первую очередь, для нужд ВСУ. Eleek уже поставляют электробайки защитникам Украины, а теперь собираются выпускать более серьезную технику. Стоимость серийной модели составит около 10 000 долларов.

Стоимость авто составит 10 000 долларов Фото: autocentre.ua

Украинский внедорожник Eleek подходит для бесшумного передвижения в условиях боевых действий. Кроме того, предусмотрены выдвижные крепления для носилок, то есть багги может перевозить раненых.

Электромобиль Eleek с пластиковым кузовом весит всего 240 кг, поэтому двух небольших моторов на задней оси общей мощностью 16 л. с. (12 кВт) ему достаточно, чтобы разогнаться до 55 км/ч.

Съемная батарея может служить павербанком Фото: autocentre.ua

Аккумуляторная батарея емкостью 9 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 150 км. Зарядить ее можно за 3 часа. К тому же, она выполнена быстросъемной и ее можно использовать в качестве павербанка – подключать различные электроприборы.

Ранее Фокус сообщал, что на выставке Com Auto Trans также представили украинский электрический грузовик "Карпаты".

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