Porsche представили странный "шипастый" электромобиль (фото)

Необычный арт-объект не предназначен для повседневных поездок. Художник заявил, что скульптура призвана "установить правила того, как приближаться к объекту, поверхность которого покрывают шипы".

Спортивный электромобиль Porsche Taycan превратили в необычный арт-объект. Работа принадлежит шведскому художнику Фабиану Бергмарку Нэсману. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

На мероприятии Porsche Scopes в Стокгольме показали необычный Porsche Taycan "Assasin" с 73 шипами на кузове. Они сильно преображают внешний вид электромобиля.

Кузов авто окрашен в серебристый цвет. Шипы можно найти на капоте, бамперах, крыльях, дверях, крыше и багажнике.

Шипы можно найти на капоте, бамперах, крыльях, дверях, крыше и багажнике Фото: instagram.com/fabianbergmarknasman

Шведский художник часто создает различные скульптуры с шипами, рогами и колючками. Porsche Taycan не стал исключением.

Бергмарк Насман заявил, что арт-объект призван "установить правила того, как приближаться к объекту, поверхность которого покрывают шипы". Художник отметил, что его скульптуры "колеблются между естественным и неестественным".

Необычный Porsche Taycan находился посреди искусственного пруда, окруженного мхом, травой и туманом. Мероприятие проходило на территории бывшей теплоцентрали Värmeverket площадью 5000 квадратных метров.

Porsche Taycan находился посреди искусственного пруда Фото: Porsche

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