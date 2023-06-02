Новый Volkswagen Golf показали до премьеры: это последняя бензиновая версия модели (фото)

Volkswagen Golf 8 пройдет последнее обновление перед сменой поколений. Следующая генерация модели уже будет полностью электрической.

В Германии сфотографировали новый Volkswagen Golf. Обновленный хэтчбек проходит испытания и будет презентован до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Motor1.

У хэтчбека изменена передняя часть Фото: Motor1.com

Тестовые прототипы Volkswagen Golf 2024 практически не прикрыты камуфляжем, что дает возможность разглядеть их дизайн. У хэтчбека более тоненькие матричные фары, увеличен передний воздухозаборник и заменены фонари.

Сзади освежены фонари Фото: Motor1.com

В салоне Volkswagen Golf 8 обращает на себя внимание огромный тачскрин мультимедийной системы. Кроме того, сенсорные кнопки климата заменены обычными – ранее их критиковали клиенты Volkswagen.

Лючок зарядного гнезда в переднем крыле указывает, что перед нами – подзаряжаемый гибрид Volkswagen Golf 8. Ожидается, что он сохранит силовую установку с 1,4-литровой турбочетверкой и электромотором. Также в линейке останутся бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л и 2,0-литровые турбодизели.

В салоне установлен большой дисплей

Новый Volkswagen Golf 2024 станет последней версией модели с двигателями внутреннего сгорания. Девятое поколение хэтчбека станет электрическим.

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