Новую Tesla Model 3 2024 рассекретили незадолго до премьеры (фото)

Обновленная Tesla Model 3 предложит не только другой дизайн, но и улучшенные характеристики. Также электромобиль может стать дешевле за счет нового производственного процесса.

Обновленную Telsa Model 3 могут представить уже в июне. Художники показали, как может выглядеть новый электромобиль. Подробности об авто рассказали на сайте AutoExpress.

Обновленная Tesla Model 3 Project Highland получит более лаконичный дизайн. На переднем бампере больше не будет противотуманных фар.

Спереди также появятся более тонки фары. Их можно было заметить на снимке тестового прототипа.

Tesla Model 3 получит более лаконичный дизайн Фото: MotorTrend

Интерьер электромобиля не останется без изменений. Tesla Model 3 может получить приборную панель от электрокроссовера Model X. Нынешнее поколение модели предлагает только центральный дисплей.

Вместо селектора передач, установленного на рулевой колонке, обновленная Tesla Model 3 позволит выбирать передачу через центральный дисплей. Это удалось заметить на одном из тестовых автомобилей.

Для электромобиля пересмотрят материалы для внутренней отделки. Дерево заменят на тканевые вставки, а также предложат новые сиденья.

Известно, что новая Tesla Model 3 станет мощнее и быстрее. Запас хода электрокара увеличат примерно до 640 км в версии Long Range.

Благодаря новому производственному процессу, обновленная Tesla Model 3 может стать дешевле. По слухам, модель подешевеет примерно на 20%.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры решили проверить, насколько быстрее станет электромобиль Tesla Model 3, если снять почти весь кузов.