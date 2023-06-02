Легендарный спорткар Lancia возвращается в ралли в виде электромобиля (фото)

Delta World RX вдохновлен оригинальным Lancia Delta Integrale, который доминировал в чемпионате мира по ралли в 90-х годах. Спорткар оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 671 л.с.

Представлен электрический гоночный болид Delta World RX. Его дизайн почти полностью повторяет культовый Lancia Delta Integrale. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Delta World RX создан для участия в чемпионате мира по ралли-кроссу 2023 года. За рулем болида будет находиться девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб. Вторым автомобилем будет управлять французский пилот Герлен Чичери.

Delta World RX окрашен в стиле Martini. Модель создала французская компания GCK Performance.

Lancia Delta World RX оснащен двумя электромоторами Фото: GCK Performance

Полноприводный хэтчбек оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 671 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 1,8 секунды.

Delta World RX будет сражаться с другими полностью электрическими болидами. Среди производителей заявлены Peugeot, Volkswagen и Seat.

Стоит отметить, что Stellantis готовит серийную версию Lancia Delta EV. Она будет сильно отличаться от представленного болида и появится в 2028 году.

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