Lancia возвращается: раскрыты подробности новых моделей знаменитой марки (видео)

Lancia выпустит сразу три новых модели до 2028 года. Все они будут доступны в электрическом исполнении, а в их дизайне будут сочетаться классические и современные мотивы.

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Концерн Stellantis взялся за перезапуск бренда Lancia. В скором времени представят новые модели итальянской марки и их подробности раскрыли в видео на Youtube-канале Lancia.

В ближайшие 5 лет появятся сразу три новых Lancia. Их дизайн будет выполнен в стилистике представленного недавно концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE. В его внешнем виде сочетаются черты классического спорткара Lancia Stratos и современные мотивы.

Первенцем в новом семействе станет Lancia Ypsilon нового поколения. Хэтчбек В-класса длиной около 4 м построят на платформе STLA Small и предложат в гибридной и электрической версиях. Lancia Ypsilon представят в 2024 году, а год спустя появится ее спортивный вариант НРЕ.

Все последующие модели бренда будут исключительно электрическими. В 2026 году дебютирует 4,6-метровый электрокроссовер Lancia Gamma, построенный на платформе STLA Medium.

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А в 2028 году возродят знаменитую Lancia Delta. Хэтчбек С-класса длиной 4,4 м также будет использовать архитектуру STLA Medium. Его внешний вид выполнят в стилистике самого первого поколения модели.

Ранее Фокус сообщал, что Stellantis также готовит нового итальянского конкурента Nissan Juke и Volkswagen T-Cross.

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