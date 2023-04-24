Stellantis нашли способ сохранить автомобили с ДВС после 2035 года

Программа позволит Stellantis сократить вредные выбросы около 28 миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Владельцам старых моделей не придется покупать новые автомобили.

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Автомобильный концерн Stellantis собирается настроить 28 своих двигателей для работы на синтетическом топливе. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Stellantis проводит испытания семейств двигателей с 2014 по 2029 год. Инженеры проверяют, насколько силовые установки приспособлены для работы на синтетическом топливе.

Так концерн хочет сохранить автомобили с ДВС после 2035 года, когда в ЕС вступит в силу запрет на бензиновые и дизельные авто. Также владельцам старых моделей не придется покупать новые автомобили.

Программа позволит Stellantis сократить вредные выбросы около 28 миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Всего планируется сократить выбросы CO2 на 400 миллионов тонн с 2025 по 2050 год.

"Мы удваиваем нашу борьбу с глобальным потеплением, тестируя углеродно-нейтральное топливо в качестве дополнительного решения для нашего целостного подхода к обезуглероживанию", — сказал исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес.

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Помимо этого концерн готовит семейства электромобилей для своих брендов. Некоторые из них заменят привычные модели с ДВС.

Ранее Фокус рассказал, что на Автосалоне в Шанхае Honda представили сразу четыре концепта инновационных электромобилей.