На 75% меньше выбросов: Toyota разрабатывают инновационное эко-топливо

Эко-топливо может сократить выбросы ДВС в течение всего срока службы на 75%. Его можно использовать не только в современных автомобилях, но и в старых моделях.

Related video

Toyota и ExxonMobil разрабатывают новое инновационное эко-топливо, которые поможет сократить вредные выбросы на 75%. Об этом сообщили на сайте Automotive News.

Многие страны мира стремятся ужесточить нормы вредных выбросов. Из-за этого автопроизводители столкнулись с проблемами, в частности бренд Toyota, который занялся производством электрокаров позже конкурентов.

Новое топливо от Toyota и ExxonMobil изготавливается с использованием существующего сырья и этанола. Оно все еще находится на стадии испытаний, но компании уверены в успехе продукта.

Вице-президент ExxonMobil по стратегии и планированию Эндрю Мэдден заявил, что эко-топливо может сократить выбросы ДВС в течение всего срока службы на 75%. Тем не менее топливо еще требует одобрения со стороны правительств многих стран.

Важно

В Porsche начали выпуск инновационного эко-топлива: оно может заменить привычный бензин

Экологичное топливо можно использовать не только в современных автомобилях, но и в старых моделях. Таким образом получится увеличить их срок службы.

Климатически нейтральное топливо поможет спасти автомобили с ДВС в Германии. Так в странах ЕС регистрация бензиновых и дизельных авто после 2035 года разрешается, если они работают на таком топливе.

Ранее Фокус рассказал, что глава Volkswagen Томас Шефер заявил, что автомобили с ДВС являются "ненужным шумом", поэтому бренд полностью перейдет на производство электромобилей.