На 75% менше викидів: Toyota розробляють інноваційне екопаливо

Екопаливо може скоротити викиди ДВЗ протягом усього терміну служби на 75%. Його можна використовувати не лише у сучасних автомобілях, а й у старих моделях.

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Toyota та ExxonMobil розробляють нове інноваційне екопаливо, яке допоможе скоротити шкідливі викиди на 75%. Про це повідомили на сайті Automotive News.

Більшість країн світу прагнуть посилити норми шкідливих викидів. Через це автовиробники зіткнулися з проблемами, зокрема бренд Toyota, який зайнявся виробництвом електрокарів пізніше за конкурентів.

Нове паливо від Toyota та ExxonMobil виготовляється з використанням існуючої сировини та етанолу. Воно все ще перебуває на стадії випробувань, але компанії впевнені в успіху продукту.

Віцепрезидент ExxonMobil зі стратегії та планування Ендрю Медден заявив, що екопаливо може скоротити викиди ДВЗ протягом усього терміну служби на 75%. Проте, паливо ще вимагає схвалення з боку урядів багатьох країн.

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Екологічне паливо можна використовувати не лише у сучасних автомобілях, а й у старих моделях. Таким чином вдасться збільшити їхній термін служби.

Кліматично нейтральне паливо допоможе врятувати автомобілі з ДВЗ у Німеччині. Так у країнах ЄС реєстрація бензинових та дизельних авто після 2035 року дозволяється, якщо вони працюють на такому паливі.

Раніше Фокус розповів, що глава Volkswagen Томас Шефер заявив, що автомобілі з ДВЗ є "непотрібним шумом", тому бренд повністю перейде на виробництво електромобілів.