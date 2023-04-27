Итальянцы готовят яркого конкурента Nissan Juke и VW T-Cross: первые подробности (фото)

Компактный кроссовер Alfa Romeo станет преемником хэтчбека Mi.To. Модель предложат в гибридной и электрической версиях.

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У Alfa Romeo Stelvio и Tonale вскоре появится младший брат. Итальянская компания работает над новым компактным кроссовером. Об этом стало известно журналистам сайта Motor.es.

Кроссовер Alfa Romeo должны представить в июне 2024 года. Модель В-класса станет преемником хэтчбека Alfa Romeo Mi.To, а ее конкурентами будут Volkswagen T-Cross, Nissan Juke и Seat Arona.

Судя по первому рендеру, новинка будет похожа на Alfa Romeo Tonale. У кроссовера характерный "нос", рельефные боковины и спрятанные в стойках ручки задних дверей.

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Новая Alfa Romeo будет построена на платформе CMP которую используют другие компактные кроссоверы концерна Stellantis – Opel Mokka, Peugeot 2008 и новый Jeep Avenger. Длина авто составит около 4,2 м.

Ожидается, что поначалу кроссовер Alfa Romeo оснастят 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 136 л. с., дополненным 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Позже появится электрическая версия и она станет основной, ведь с 2027 года Alfa Romeo откажутся от двигателей внутреннего сгорания.

Ранее Фокус сообщал, что Alfa Romeo готовит три мощных электромобиля с запасом хода 700 км.

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