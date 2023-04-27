Італійці готують яскравого конкурента Nissan Juke та VW T-Cross: перші подробиці (фото)

Компактний кросовер Alfa Romeo стане наступником хетчбека Mi.To. Модель запропонують у гібридній та електричній версіях.

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В Alfa Romeo Stelvio та Tonale незабаром з'явиться молодший брат. Італійська компанія працює над новим компактним кросовером. Про це стало відомо журналістам сайту Motor.

Кросовер Alfa Romeo має бути представлений у червні 2024 року. Модель В-класу стане наступником хетчбека Alfa Romeo Mi.To, а її конкурентами будуть Volkswagen T-Cross, Nissan Juke та Seat Arona.

Судячи з першого рендеру, новинка буде схожа на Alfa Romeo Tonale. У кросовера характерний "ніс", рельєфні боковини та заховані у стійках ручки задніх дверей.

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Нова Alfa Romeo буде побудована на платформі CMP, яку використовують інші компактні кросовери концерну Stellantis – Opel Mokka, Peugeot 2008 та новий Jeep Avenger. Довжина авто становитиме приблизно 4,2 м.

Очікується, що спочатку кросовер Alfa Romeo оснастять 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 136 к. с., доповненим 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Пізніше з'явиться електрична версія і вона стане основною, адже з 2027 Alfa Romeo відмовляться від двигунів внутрішнього згоряння.

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