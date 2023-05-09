Lancia повертається: розкрито подробиці нових моделей знаменитої марки (відео)

Lancia випустить одразу три нові моделі до 2028 року. Всі вони будуть доступні в електричному виконанні, а в їхньому дизайні будуть поєднуватися класичні та сучасні мотиви.

Related video

Концерн Stellantis взявся за перезапуск бренду Lancia. Незабаром представлять нові моделі італійської марки та їх подробиці розкрили у відео на Youtube-каналі Lancia.

У найближчі 5 років з'являться одразу три нові Lancia. Їх дизайн буде виконаний в стилістиці представленого нещодавно концепт-кара Lancia Pu + Ra HPE. У його зовнішньому вигляді поєднуються риси класичного спорткара Lancia Stratos та сучасні мотиви.

Першим у новому сімействі стане Lancia Ypsilon нового покоління. Хетчбек В-класу довжиною близько 4 м побудують на платформі STLA Small і запропонують у гібридній та електричній версіях. Lancia Ypsilon представлять у 2024 році, а через рік з'явиться її спортивний варіант НРЕ.

Усі наступні моделі бренду будуть виключно електричними. 2026 року дебютує 4,6-метровий електрокросовер Lancia Gamma, побудований на платформі STLA Medium.

Важливо

Stellantis знайшли спосіб зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року

А 2028 року відродять знамениту Lancia Delta. Хетчбек С-класу завдовжки 4,4 м також використовуватиме архітектуру STLA Medium. Його зовнішній вигляд виконають у стилістиці першого покоління моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що Stellantis також готує нового італійського конкурента Nissan Juke та Volkswagen T-Cross.

Також ми писали, що знамениту модель Fiat відродять у форматі кросовера.