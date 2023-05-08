Новий недорогий кросовер Fiat помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Новий Fiat 600 2024 стане компактним 4,1-метровим кросовером. Модель випускатимуть у Польщі та запропонують у гібридних і електричних версіях.

Related video

В Італії вперше потрапив на фото новий Fiat 600. Відому модель відродять у форматі компактного кросовера. Її мають офіційно презентувати у липні, а продажі стартують на початку 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер Fiat 600 вирізняється елегантним обтічним дизайном з плавними формами кузова і похилим дахом. Також на фото можна побачити круглі фари в дусі електрокара Fiat 500.

Кросовер отримає круглий цифровий щиток приладів Фото: Motor.es

На фото салону Fiat 600 2024 можна помітити круглу віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей. Оздоблення розбавлено хромованими вставками.

Важливо

Представлено оновлений компактний кросовер Peugeot 2008 (фото)

Новий Fiat 600 будуть виробляти на заводі в польському місті Тихи, де вже налагоджено випуск його побратима Jeep Avenger. Обидві моделі побудовані на платформі CMP та досягають близько 4,1 м у довжину. Fiat 600 стане молодшим братом моделі 500X, яка незабаром змінить покоління і стане більшою.

Кросовер Fiat 600 2024 запропонують з 1,2-літровими турбомоторами на 100 та 136 к. с., доповненими "м'якою" 48-вольтною гібридною установкою.

Модель буде доступна в гібридних та електричних версіях Фото: largus.fr

Також запропонують електромобіль Fiat зі 156-сильним мотором та батареєю на 54 кВт∙год від Peugeot e-308 та Citroen e-C4. Його запас ходу становитиме близько 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовером стане і новий Fiat Tipo. Він буде більшим, ніж Fiat 600.

Також ми писали про новий компактний кросовер Hyundai Exter за $7300.