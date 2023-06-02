Умелец создал самый маленький в мире велосипед с колесами от роликовых коньков (видео)

Энтузиаст самостоятельно создал раму, вилку и руль для этого велосипеда. Он показал, как можно ездить на таком необычном транспорте.

Украинский блогер Сергей Гордеев создал самый миниатюрный велосипед в мире. Энтузиаст показал процесс сборки такого необычного транспорта. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q.

Сергей Гордеев регулярно создает странные велосипеды, которые приковывают к себе взгляды. В этот раз он решил проверить, насколько маленьким может быть велосипед, на котором можно ездить.

Блогер дал своему творению забавное название — "Big Boy" (большой парень). Это созданный с нуля велосипед с 72-миллиметровыми колесами от роликовых коньков.

Несмотря на то, что велосипед получился очень легким, он достаточно прочный. Этот необычный транспорт может выдерживать вес до 100 кг.

Рама велосипеда, вилка и руль созданы с нуля Фото: Скриншот

Рама велосипеда, а также вилка и руль сделаны из стали. Присутствует и небольшое седло, которое вряд ли понадобится при езде.

Велосипед оснащен только одной скоростью с цепным приводом. Чтобы привести его в движение, нужно крутить миниатюрные педали.

Управлять таким велосипедом довольно сложно. Блогеру понадобилось много времени, чтобы научится балансировать на нем.

На таком велосипеде сложно ездить, но это возможно Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что The Q представил странный велосипед с квадратными колесами, на котором можно ездить.