Китайцы представили брутальный 7-местный кроссовер за $28 200 (фото)

SAIC Maxus Territory предлагает богатое оснащение и просторный салон. Кроссовер оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 261 л.с. и 410 Нм крутящего момента.

В Китае представили брутальный полноприводный кроссовер SAIC Maxus Territory. Модель доступна в двух вариантах на шесть и семь посадочных мест. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Спереди размещены массивная решетка радиатора черного цвета. Передняя оптика разделена на две части. На бампере есть защитные пластины.

Сзади установлены затемненные фонари, соединенные в один блок. На крышке багажника есть спойлер.

Задние фонари соединены в один блок Фото: DongCheDi

Габариты SAIC Maxus Territory:

длина — 5046 мм;

ширина — 2016 мм;

высота — 1876 мм;

колесная база — 2950 мм.

Кроссовер предлагается с 18- или 20-дюймовыми колесными дисками на выбор. Они обуты в шины размерностью 265/60 или 265/50 соответственно.

Интерьер выполнен из искусственной кожи и пластика. Для передних сидений предусмотрены электрорегулировки. Топовая версия предлагает подогрев передних сидений, а также вентиляцию и массаж.

В интерьере разместили два 12,3-дюймовых дисплея Фото: DongCheDi

Внутри разместили 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей и 12,3-дюймовую панель приборов. Кроссовер предлагает систему помощи при вождении второго уровня, которая поддерживает такие функции, как удержание полосы движения, мониторинг слепых зон, экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль.

SAIC Maxus Territory оснащен 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 261 л.с. и 410 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 190 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 10,9 литра.

SAIC Maxus Territory уже доступен для заказа в Китае. Цены на кроссовер составляют от 199 800 до 255 800 юаней (от 28 200 до 36 100 долларов).

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