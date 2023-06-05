В США кроссовер упал в воронку, которая образовалась посреди дороги (видео)

Повреждение водопровода привело к сильному повреждению дороги. Водитель не заметил воронку, так как поверхность залило водой.

В Галвестоне, штат Техас, кроссовер Volkswagen Tiguan упал в воронку, которая образовалась из-за прорыва водопровода. Пропасть не было видно из-за большого количества воды на поверхности. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Водитель кроссовера Джон Кинг поделился, что ехал на рынок, когда заметил по пути большую лужу. Сперва он сомневался, но все же решил проехать через нее, так как считал, что она неглубокая.

Водитель сперва не понял, что произошло, после чего спросил у прохожего. Он ответил, что мужчине необходимо вызвать службу спасения, потому что "дорога провалилась".

Интересно то, что сам Джон Кинг работает диспетчером в службе спасения. Именно поэтому он сразу понял, что ему нужно делать.

Сейчас бригады занимаются ремонтом поврежденного водопровода. Движение на перекрестке остается перекрытым.

Страховая компания пострадавшего работает над тем, чтобы отремонтировать поврежденный кроссовер. К счастью, никто не пострадал.

Ранее Фокус сообщал, что в США водитель на Nissan Altima на большой скорости въехал на погрузочную платформу эвакуатора и взлетел вверх.