Названы лучшие большие кроссоверы стоимостью до $25 000 (фото)

В рейтинг вошли 10 больших кроссоверов до $25 000, на которые стоит обратить внимание. Эти автомобили имеют множество преимуществ перед другими моделями.

Британские эксперты назвали лучшие большие кроссоверы с пробегом по цене до $25 000. В рейтинг вошли 10 моделей в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке подержанных кроссоверов есть множество выгодных предложений, которые подходят для разных покупателей. Тем не менее выбрать подходящий автомобиль с пробегом довольно сложно. Эксперты решили упростить эту задачу.

После испытаний нескольких десятков больших кроссоверов с пробегом, эксперты выделили лучших 10 моделей. Они также рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.

ТОП-10 лучших больших кроссоверов с пробегом до $25 000:

10. Lexus NX

Lexus NX предлагает высокий уровень надежности и плавности хода Фото: Lexus

Lexus NX обладает высоким уровнем надежности, которые были подтверждены многочисленными исследованиями. Также радуют отличная шумоизоляция и высокая плавность хода.

Плюсы:

высокий уровень надежности;

расширенная гарантия;

высокая плавность хода.

Минусы:

высокая стоимость;

неприятное управление;

неудобная информационно-развлекательная система.

9. Toyota RAV4

Toyota RAV4 надежный кроссовер с просторным интерьером Фото: Toyota

Toyota RAV4 предлагает высокий уровень практичности за невысокую стоимость. Это надежный автомобиль, который доступен и в гибридной модификации.

Плюсы:

просторный интерьер;

удобное управление;

расширенная гарантия.

Минусы:

недостаточно роскошный;

нет мощных двигателей;

неприятное управление.

8. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe имеет вместительный багажник и практичный интерьер Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe является очень практичным кроссовером. У этой модели вместительный багажник, в который поместится весь багаж.

Плюсы:

практичный интерьер;

богатое оснащение;

комфортная подвеска.

Минусы:

низкая цена при перепродаже;

высокий расход топлива;

мало места для пассажиров на третьем ряду.

7. Kia Sorento

Kia Sorento предлагает богатое оснащение Фото: Kia

Просторный и практичный кроссовер Kia Sorento похож на Hyundai Santa Fe, но имеет больше преимуществ. Например, у этой модели более приятный интерьер.

Плюсы:

практичный интерьер;

богатое оснащение;

может буксировать тяжелые прицепы.

Минусы:

неудобное рулевое управление;

высокий уровень вредных выбросов;

неприятное управление.

6. Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross радует хорошей шумоизоляцией Фото: Stellantis

Citroen C5 Aircross отличается высокой плавностью хода и неплохой шумоизоляцией. Также радует невысокая стоимость модели на вторичном рынке.

Плюсы:

высокая плавность хода;

хорошая шумоизоляция;

низкий расход топлива.

Минусы:

неприятное управление;

нет семиместной версии;

низкий уровень надежности.

5. BMW X3

BMW X3 отличается приятным управлением и богатым оснащением Фото: BMW

BMW X3 является стильным и приятным в управлении кроссовером со спортивным характером. Также радует богатое оснащение модели во многих комплектациях.

Плюсы:

просторный интерьер;

приятное управление;

богатое оснащение;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

высокая стоимость;

нет семиместной версии;

жесткая подвеска.

4. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq предлагает просторный интерьер и высокий уровень надежности Фото: Skoda

Skoda Kodiaq является большим и просторным кроссовером. Модель отличается высоким уровнем надежности и предлагает множество двигателей на выбор.

Плюсы:

просторный интерьер;

множество двигателей на выбор;

хорошее соотношение цена-качество.

Минусы:

низкая плавность хода;

не самый практичный салон.

3. Ford Kuga

Ford Kuga отличается просторным салоном и высоким уровнем практичности Фото: Ford

Стильный и практичный кроссовер Ford Kuga предлагает множество плюсов за невысокую стоимость. Эта модель отличается просторным салоном и низким расходом топлива.

Плюсы:

просторный интерьер;

низкий расход топлива;

невысокая стоимость.

Минусы:

некачественный интерьер;

неудобная информационно-развлекательная система;

небольшой багажник.

2. Audi Q5

Audi Q5 роскошнее многих своих конкурентов Фото: Audi

Audi Q5 предлагает высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами. У кроссовера есть качественный интерьер с удобной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

высокая плавность хода;

качественный интерьер;

невысокая стоимость обслуживания.

Минусы:

неприятное управление;

нет семиместной версии;

жесткая подвеска.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 очень практичный и удобный кроссовер Фото: Peugeot

Peugeot 5008 отличается высоким уровнем практичности и просторным салоном. По словам экспертов, у этой модели больше преимуществ, чем у любого другого кроссовера в рейтинге.

Плюсы:

практичный интерьер;

приятное управление;

удобные сиденья.

Минусы:

небогатое оснащение;

мало места над головой;

неудобная информационно-развлекательная система.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших подержанных семейных кроссоверов по цене до $20 000.