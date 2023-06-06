Новая Toyota Prius получила заряженную версию, вдохновленную автоспортом (фото)

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition отличается внешними доработками. Хэтчбек получил множество новых кузовных элементов из карбона.

Гибридный хэтчбек Toyota Prius получил спортивную версию 24h Le Mans Centennial GR Edition. Она вдохновлена гонками на выносливость 24 часа Ле-Мана. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Концепт Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition получил множество внешних доработок. Они включают новый кузовной обвес, расширители колесных арок и другие улучшения.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition на 90 мм длиннее и на 50 мм шире стандартного хэтчбека. Также была улучшена подвеска и установлены 18-дюймовые колесные диски Rays, которые обуты в шины Michelin размером 235/50.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition стал длиннее и шире Фото: Toyota

Концепт получил множество новых аэродинамических элементов, включая боковые юбки, передний сплиттер, воздуховоды, задний диффузор и спойлер. Все они выполнены из углеволокна.

Сзади установлен карбоновый спойлер Фото: Toyota

Спереди появились новый карбоновый капот и дополнительные фары. Они вдохновлены гоночным прототипом Toyota GR010 Hybrid.

Силовая установка осталась без изменений. Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 223 л.с.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition не поступит в серийное производство. Модель создана в единственном экземпляре в честь побед Toyota в гонках 24 часа Ле-Мана.

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