В Украине предложили ввести новые налоги на топливо: зачем это нужно

Новые акцизы помогут увеличить поступления в государственный бюджет Украины. Также в Верховной Раде хотят увеличить налоги для сложных органических растворителей и разбавителей.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предлагает поднять акциз на автогаз и унифицировать его на бензин и дизельное топливо. Инициатором стал народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий. Об этом рассказали на сайте Enkorr.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ставки акцизного налога планируется установить на уровне 175 евро (187 долларов) за 1000 литров бензина и дизельного топлива, а также 129,5 евро (138 долларов) за 1000 литров сжиженного газа. Это поможет увеличить поступления в государственный бюджет.

Для сложных органических растворителей и разбавителей также планируется установление акцизного налога на уровне 245,5 евро (262 доллара) за 1000 литров. Их содержание в составе топлива, поставляемого в Украину, составляет от 25% до 35%.

Марьян Заблоцкий заявил, что принятие законопроекта позволит увеличить бюджетные поступления на 1,44 млрд грн за месяц. Из них 1,2 млрд грн будут поступать от акцизного налога и еще 240 млн грн от налога на добавленную стоимость.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский подписал закон о возврате акцизного налога на топливо.