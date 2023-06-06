Премиальный близнец Prado: новый Lexus GX 2024 показали до премьеры (фото)

Новый Lexus GX подрастет в размерах и породнится с Toyota Land Cruiser 300. Дизайн внедорожника станет сдержаннее и солиднее.

Появились новые официальные тизеры Lexus GX нового поколения. Премиальный собрат Toyota Land Cruiser Prado дебютирует 8 июня и поступит в продажу с осени. Об этом сообщает официальный сайт Lexus.

У внедорожника мускулистые расширенные крылья Фото: instagram.com/lexususa

На фото можно разглядеть переднюю часть внедорожника. Она выглядит сдержаннее благодаря уменьшенной веретенообразной решетке радиатора и продолговатым светодиодным фарам. Дизайн Lexus GX 2024 стал более граненым и мускулистым – с расширенными крыльями и рельефным капотом.

Новый Lexus GX сохранит рамную конструкцию и породнится с Toyota Land Cruiser 300 – будет использовать его платформу TNGA-F. Внедорожник будет несколько крупнее предшественника.

Lexus GX построят на платформе Toyota Land Cruiser 300 Фото: Lexus

Скорее всего, у Toyota Land Cruiser 300 позаимствуют и 3,5-литровый бензиновый V6 твин-турбо мощностью 415 л. с. и 10-ступенчатую автоматической КПП. Также не исключено, что появится гибрид Lexus GX.

Внедорожник сохранит полный привод с понижающей передачей. В то же время, комплектацию Lexus GX пополнят современные электронные системы.

Вслед за Lexus GX покажут и новый Toyota Land Cruiser Prado. Ранее фото и видео внедорожника уже попали в интернет.

Также Фокус сообщал, что Lexus рассекретил еще и свой самый большой кроссовер — его презентуют в один день с GX.