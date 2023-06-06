Самый большой кроссовер Lexus рассекретили до премьеры (фото)

Новый Lexus TX является роскошным аналогом Toyota Grand Highlander. Самый большой кроссовер бренда будет доступен в бензиновых и гибридных версиях.

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Lexus готовит новый премиальный трехрядный кроссовер на базе Toyota Grand Highlander. На новом снимке показана передняя часть модели. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Lexus TX ориентирован на североамериканский рынок, но будет доступен и в других странах. Он будет конкурировать с Lincoln Navigator, BMW X7 и Land Rover Range Rover.

На снимке можно разглядеть узкие фары и новую фирменную решетку радиатора. На бампере установлены противотуманные фары.

Спереди расположены узкие фары Фото: Lexus

В Lexus подтвердили, что кроссовер предложат в вариантах на 7 и 8 посадочных мест. Модель будет отличаться более роскошным интерьером в сравнении с Toyota Grand Highlander.

Новый кроссовер станет самым большим автомобилем в модельном ряду Lexus. В отличие от внедорожников GX и LX новинка не будет иметь рамный кузов.

Lexus TX может разделить некоторые силовые установки с Toyota Grand Highlander. Кроссовер оснащается 2,4-литровым двигателем мощностью 269 л.с. или гибридной системой с 2,5-литровым двигателем и электромотором мощностью 367 л.с.

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Официальная презентация Lexus TX состоится 8 июня. Тогда и станут известны характеристики и стоимость модели.

Ранее Фокус писал, что Lexus представили новый компактный кроссовер LBX.