Найбільший кросовер Lexus розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Lexus TX є розкішним аналогом Toyota Grand Highlander. Найбільший кросовер бренду буде доступний у бензинових і гібридних версіях.

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Lexus готує новий преміальний трирядний кросовер на базі Toyota Grand Highlander. На новому знімку показано передню частину моделі. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Lexus TX орієнтований на північноамериканський ринок, але буде доступний і в інших країнах. Він буде конкурувати з Lincoln Navigator, BMW X7 та Land Rover Range Rover.

На знімку можна розглянути вузькі фари та нову фірмову решітку радіатора. На бампері встановлені протитуманні фари.

Спереду розташовані вузькі фари Фото: Lexus

У Lexus підтвердили, що кросовер запропонують у варіантах на 7 та 8 посадкових місць. Модель буде відрізнятися більш розкішним інтер'єром у порівнянні з Toyota Grand Highlander.

Новий кросовер стане найбільшим автомобілем у модельному ряду Lexus. На відміну від позашляховиків GX та LX новинка не матиме рамного кузова.

Lexus TX може поділити деякі силові установки з Toyota Grand Highlander. Кросовер оснащується 2,4-літровим двигуном потужністю 269 к.с. або гібридною системою з 2,5-літровим двигуном та електромотором потужністю 367 к.с.

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Офіційна презентація Lexus TX відбудеться 8 червня. Тоді й стануть відомі характеристики та вартість моделі.

Раніше Фокус писав, що Lexus представили новий компактний кросовер LBX.