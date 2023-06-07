Названы самые популярные автомобили на американских аукционах (фото)

На аукционах в США пользуются спросом американские и немецкие автомобили. Всего на таких аукционах продают десятки тысяч авто ежегодно.

Эксперты назвали самые популярные автомобили на аукционах в США. Украинцы часто покупают авто, импортированные из Штатов. Об этом рассказали на сайте AutoAstat.

На автомобильных страховых аукционах продают различные автомобили. Часто эти авто оказываются гораздо дешевле, чем у дилеров.

На американских аукционах продают десятки тысяч автомобилей в год. Среди них есть десятка моделей, которая пользуется наибольшим спросом.

На сайте аналитики автомобильных аукционов AutoAstat составили рейтинг самых популярных моделей на американских аукционах. Эти автомобили искали чаще всего за последнюю неделю.

BMW 3 Series пользуется наибольшим спросом на американских аукционах Фото: BMW

ТОП-10 самых популярных автомобилей на американских аукционах:

BMW 3 Series — 439 запросов. Audi Q5 — 413 запросов. Tesla Model 3 — 409 запросов. BMW X5 — 396 запросов. Volkswagen Tiguan — 348 запросов. BMW 5 Series — 344 запроса. Audi A4 — 302 запроса. Ford Escape — 292 запроса. Toyota Camry — 280 запросов. Mazda CX-5 — 279 запросов.

Ранее Фокус писал, что в Украине за май купили 101,7 тысячи подержанных автомобилей, что на 8,8% больше, чем за апрель.