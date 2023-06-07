Названы самые популярные автомобили на американских аукционах (фото)

На аукционах в США пользуются спросом американские и немецкие автомобили. Всего на таких аукционах продают десятки тысяч авто ежегодно.

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Эксперты назвали самые популярные автомобили на аукционах в США. Украинцы часто покупают авто, импортированные из Штатов. Об этом рассказали на сайте AutoAstat.

На автомобильных страховых аукционах продают различные автомобили. Часто эти авто оказываются гораздо дешевле, чем у дилеров.

На американских аукционах продают десятки тысяч автомобилей в год. Среди них есть десятка моделей, которая пользуется наибольшим спросом.

Важно

В Украине вырос спрос на электромобили: самые популярные модели в мае

На сайте аналитики автомобильных аукционов AutoAstat составили рейтинг самых популярных моделей на американских аукционах. Эти автомобили искали чаще всего за последнюю неделю.

BMW 3 Series пользуется наибольшим спросом на американских аукционах Фото: BMW

ТОП-10 самых популярных автомобилей на американских аукционах:

BMW 3 Series — 439 запросов. Audi Q5 — 413 запросов. Tesla Model 3 — 409 запросов. BMW X5 — 396 запросов. Volkswagen Tiguan — 348 запросов. BMW 5 Series — 344 запроса. Audi A4 — 302 запроса. Ford Escape — 292 запроса. Toyota Camry — 280 запросов. Mazda CX-5 — 279 запросов.

Ранее Фокус писал, что в Украине за май купили 101,7 тысячи подержанных автомобилей, что на 8,8% больше, чем за апрель.