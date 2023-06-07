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Авто

Названы самые популярные автомобили на американских аукционах (фото)

Авто, Автомобили, Аукционы, США, Америка, Продажа, Статистика, BMW, Audi, Tesla, Фото
Фото: Pixabay | На автомобильных страховых аукционах продают различные авто

На аукционах в США пользуются спросом американские и немецкие автомобили. Всего на таких аукционах продают десятки тысяч авто ежегодно.

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Эксперты назвали самые популярные автомобили на аукционах в США. Украинцы часто покупают авто, импортированные из Штатов. Об этом рассказали на сайте AutoAstat.

На автомобильных страховых аукционах продают различные автомобили. Часто эти авто оказываются гораздо дешевле, чем у дилеров.

На американских аукционах продают десятки тысяч автомобилей в год. Среди них есть десятка моделей, которая пользуется наибольшим спросом.

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На сайте аналитики автомобильных аукционов AutoAstat составили рейтинг самых популярных моделей на американских аукционах. Эти автомобили искали чаще всего за последнюю неделю.

BMW 3 Series Fullscreen
BMW 3 Series пользуется наибольшим спросом на американских аукционах
Фото: BMW

ТОП-10 самых популярных автомобилей на американских аукционах:

  1. BMW 3 Series — 439 запросов.
  2. Audi Q5 — 413 запросов.
  3. Tesla Model 3 — 409 запросов.
  4. BMW X5 — 396 запросов.
  5. Volkswagen Tiguan — 348 запросов.
  6. BMW 5 Series — 344 запроса.
  7. Audi A4 — 302 запроса.
  8. Ford Escape — 292 запроса.
  9. Toyota Camry — 280 запросов.
  10. Mazda CX-5 — 279 запросов.

Ранее Фокус писал, что в Украине за май купили 101,7 тысячи подержанных автомобилей, что на 8,8% больше, чем за апрель.