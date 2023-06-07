Названо найпопулярніші автомобілі на американських аукціонах (фото)

На аукціонах у США користуються попитом американські та німецькі автомобілі. Загалом на таких аукціонах продають десятки тисяч авто щороку.

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Експерти назвали найпопулярніші автомобілі на аукціонах у США. Українці часто купують авто, імпортовані зі Штатів. Про це розповіли на сайті AutoAstat.

На автомобільних страхових аукціонах продають різні автомобілі. Часто ці авто виявляються набагато дешевшими, ніж у дилерів.

На американських аукціонах продають десятки тисяч автомобілів на рік. Серед них є десятка моделей, які мають найбільший попит.

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В Україні зріс попит на електромобілі: найпопулярніші моделі у травні

На сайті аналітики автомобільних аукціонів AutoAstat склали рейтинг найпопулярніших моделей на американських аукціонах. Ці автомобілі шукали найчастіше за останній тиждень.

BMW 3 Series має найбільший попит на американських аукціонах Фото: BMW

Топ 10 найпопулярніших автомобілів на американських аукціонах:

BMW 3 Series — 439 запитів. Audi Q5 — 413 запитів. Tesla Model 3 — 409 запитів. BMW X5 — 396 запитів. Volkswagen Tiguan — 348 запитів. BMW 5 Series — 344 запиту. Audi A4 — 302 запити. Ford Escape — 292 запити. Toyota Camry — 280 запитів. Mazda CX-5 — 279 запитів.

Раніше Фокус писав, що в Україні за травень купили 101,7 тисячі автомобілів, що на 8,8% більше, ніж за квітень.