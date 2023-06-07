Названо найпопулярніші автомобілі на американських аукціонах (фото)
На аукціонах у США користуються попитом американські та німецькі автомобілі. Загалом на таких аукціонах продають десятки тисяч авто щороку.
Експерти назвали найпопулярніші автомобілі на аукціонах у США. Українці часто купують авто, імпортовані зі Штатів. Про це розповіли на сайті AutoAstat.
На автомобільних страхових аукціонах продають різні автомобілі. Часто ці авто виявляються набагато дешевшими, ніж у дилерів.
На американських аукціонах продають десятки тисяч автомобілів на рік. Серед них є десятка моделей, які мають найбільший попит.
На сайті аналітики автомобільних аукціонів AutoAstat склали рейтинг найпопулярніших моделей на американських аукціонах. Ці автомобілі шукали найчастіше за останній тиждень.
Топ 10 найпопулярніших автомобілів на американських аукціонах:
- BMW 3 Series — 439 запитів.
- Audi Q5 — 413 запитів.
- Tesla Model 3 — 409 запитів.
- BMW X5 — 396 запитів.
- Volkswagen Tiguan — 348 запитів.
- BMW 5 Series — 344 запиту.
- Audi A4 — 302 запити.
- Ford Escape — 292 запити.
- Toyota Camry — 280 запитів.
- Mazda CX-5 — 279 запитів.
Раніше Фокус писав, що в Україні за травень купили 101,7 тисячі автомобілів, що на 8,8% більше, ніж за квітень.