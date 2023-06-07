Битва титанов: суперкар Bugatti Chiron бросил вызов космическому шаттлу на прямой (видео)

Французский 1600-сильный суперкар Bugatti Chiron Super Sport способен разгоняться до сотни всего за 2,4 секунды. Мощность космического шаттла составляет более 37 миллионов лошадиных сил.

Один из самых быстрых суперкаров на планете Bugatti Chiron сравнили с космическим шаттлом в разгоне по прямой. За рулем авто находился британский ведущий Олли Кью. Видео опубликовали на YouTube-канале Top Gear.

Заезд проходил на посадочном комплексе в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Он использовался для посадки космических шаттлов до июля 2011 года.

Участок посадочного комплекса имеет протяженность 4,8 км. Он часто используется для испытаний автомобилей на скорость.

В Top Gear решили проверить, сможет ли Bugatti Chiron Super Sport обойти космический шаттл на прямой. Для этого была учтена скорость приземления шаттла на поверхность.

Bugatti Chiron Super Sport оснащен 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами мощностью 1600 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 490 км/ч.

Космический шаттл во время приземления на поверхность достигает скорости 396 км/ч. Именно эту скорость нужно превысить Bugatti Chiron Super Sport на прямой.

Всего было проведено несколько тестовых заездов. Во время одной из попыток суперкар смог разогнаться до 401 км/ч. Этого оказалось достаточно, чтобы Bugatti Chiron Super Sport стал победителем.

Ранее Фокус сообщал, что в интернете опубликовали снимки экстремального суперкара Bugatti Bolide.