Использовали по назначению: суперкары Bugatti Chiron разогнали до 400 км/ч (видео)

Суперкары испытывали на участке длиной почти 5 километров. Все владельцы Bugatti Chrion, которые посетили мероприятие, остались под огромным впечатлением.

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Bugatti собрали владельцев суперкара Chrion на испытательном полигоне Johnny Bohmer Proving Grounds, чтобы выжать из автомобилей максимум. В итоге им удалось развить скорость свыше 400 км/ч. Видео опубликовали на YouTube-канале бренда.

Обычно владельцы 1500-сильного Bugatti Chrion неспешно ездят на суперкаре по городу, собирая толпы зевак. Французский бренд решил разрушить этот стереотип и показал, на что способны их авто.

Суперкары испытывали на участке длиной почти 5 километров. Изначально он предназначался для посадки космического корабля "Шаттл".

Все владельцы Bugatti Chrion, которые посетили испытательный полигон, получили сшитые на заказ гоночные костюмы со своими именами. На шлемах была написана максимальная скорость, которую удалось развить каждому пилоту.

Один из владельцев Bugatti Chiron Super Sport смог разогнаться до 403 км/ч. Он заявил, что суперкар на такой высокой скорости остается таким же стабильным, как и на скорости до 200 км/ч.

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В Bugatti поделились, что бренд разрабатывает совершенно новый суперкар. Новая модель получит гибридную силовую установку и будет построена с нуля.

Ранее Фокус писал, что механик с американского СТО рассказал о затратах на ремонт суперкара Bugatti.