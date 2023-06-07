Шик и авангард: DS презентовали интерьер автомобилей будущего (фото)

Интерьер DS Mi.21 выполнен в стилистике театральной ложи. Салон оформлен в нестандартном стиле, а в его отделке использованы дорогие материалы.

В Париже на биеннале Revelations презентовали концепт DS Mi.21. Он демонстрирует направление развития интерьеров моделей французского премиум-бренда в ближайшие 5 лет. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Концепт демонстрирует, какими будут интерьеры DS в ближайшие 5 лет Фото: Stellantis

DS Mi.21 – не полноценный автомобиль, а часть машины с дверями и салоном. Разработали его дизайнеры Томас Бувере и Винсент Лобри. Их идеей было сделать салон авто похожим на театральную ложу с не слишком ярким освещением и богатым внутренним убранством.

Сиденья украшены оригинальными складками Фото: Stellantis

В отделке салона использованы велюр и бархат, причем на сиденьях появились оригинальные складки. Повсюду присутствует черный "рояльный" лак.

Очень необычно выглядят зауженный сверху руль с экраном по центру и съемные круглые панели в дверях с контурной диодной подсветкой. Между сиденьями установили широкий подлокотник.

У большого динамика прозрачный корпус Фото: Stellantis

Изображение проецируется прямо на переднюю панель, также по ее бокам установлены два дисплея. Центральная консоль в салоне отсутствует – это позволило освободить больше пространства. На ее месте установлен большой круглый динамик аудиосистемы с прозрачным корпусом.

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