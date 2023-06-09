Редчайший американский спорткар 70-х выставили на аукцион за $2,75 миллиона (фото)

Начальная ставка за маслкар составляет 2,75 млн долларов. Спорткар оснащен огромным 7,0-литровым двигателем V8 мощностью 425 л.с.

В США на аукцион выставили очень редкий кабриолет Plymouth Barracuda 1971 года выпуска. Всего было построено пять таких авто. Об этом сообщили на сайте eBay.

В 1971 году Plymouth выпустили 114 автомобилей HEMI Cuda (топовая версия модели). Из них всего семь автомобилей сошли с конвейера в кузове кабриолет. Только пять экземпляров оснащались автоматической коробкой передач.

Этот Plymouth Barracuda окрашен в цвет Sno White с черной аэрографией Hemi на кузове. Внешний вид дополняют колесные диски белого цвета с хромированными элементами.

На кузове есть аэрография Hemi Фото: ebay.com

Спорткар оснащен опциональным пакетом A36 Performance Axle Package, который улучшает управляемость авто, радио R26 AM с кассетным магнитофоном и хромированными выхлопными патрубками. Автомобиль дважды реставрировался, сохранив большую часть оригинальных деталей.

В салоне авто можно найти диктофон Фото: ebay.com

Пробег этого редкого авто составляет всего 49 890 км. Кабриолет отлично сохранился и не нуждается в ремонте.

Plymouth Barracuda HEMI Cuda оснащен 7,0-литровым двигателем V8 мощностью 425 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 6 секунд.

Начальная ставка за маслкар составляет 2,75 млн долларов. Торги за лот заканчиваются уже 10 июня.

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