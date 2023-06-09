В США электрический пикап Rivian R1T загорелся и взорвался во время зарядки (фото)

Пожарные долгое время не могли потушить пламя, так как аккумуляторные ячейки поочередно взрывались. Сейчас полицейские и компания Rivian проводят расследование инцидента.

В американском городе Милл-Вэлли электрический пикап Rivian R1T загорелся во время зарядки. Электромобиль сильно обгорел и теперь нуждается в дорогостоящем ремонте. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Инцидент произошел вечером 5 июня. Возгорание произошло во время зарядки электрического пикапа.

Огонь охватил ту часть автомобиля, где находится зарядный порт. К счастью, никто не пострадал.

Пламя охватило ту часть авто, где находится зарядный порт Фото: Reddit

Пожарные долгое время не могли потушить пламя. Спустя несколько часов им все же удалось погасить пожар.

В Rivian заявили, что компания уже проводит расследование. По их словам, инцидент не был связан с высоковольтной батареей.

Одной из потенциальных причин пожара может стать неисправная зарядная станция. Тем не менее не исключено, что и сам электромобиль мог привести к инциденту.

Пока не известна точная причина пожара. Многие пользователи все же склоняются к тому, что проблема связана с аккумуляторной батареей пикапа.

Ранее Фокус сообщал, что электрический внедорожник Rivian R1S застрял в песке и его несколько дней не могли освободить.