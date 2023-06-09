Маленький раритет: в Украине заметили очень необычный заряженный хэтчбек Toyota (фото)

Всего выпущено только 300 спортивных Toyota iQ City Racer. Маленький заряженный хэтчбек получил обвес, спойлер и литые диски.

В Киеве сфотографировали миниатюрную Toyota iQ 2013 года в очень редком исполнении City Racer. Это единственное такое авто в Украине. Снимки Toyota появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Toyota iQ – редкость в нашей стране, а его заряженный вариант City Racer – настоящий раритет, ведь всего в 2012-2013 годах выпущено лишь 300 таких авто. Новым хэтчбек стоил 19 950 евро.

Toyota iQ City Racer достигает всего 2985 мм в длину при колесной базе 2000 мм. От стандартной модели спортивная версия отличается обвесом, 16-дюймовыми дисками, спойлером и наклейками на кузове. Кроме того, авто окрашивали в особые цвета – такие, как оранжевый Orange Tabasco.

Несмотря на компактные размеры, Toyota iQ является четырехместной. Впрочем, задние сиденья больше подойдут для детей.

Toyota iQ City Racer оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 99 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 11,6 с и развивает 170 км/ч. Он не очень быстрый, зато расходует в среднем всего 4,9 л/100 км.

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