В МВД рассказали, сколько учеников сдают экзамены на права с первой попытки

С 1 июня экзамены на водительские права проводятся по новым правилам. Пилотный проект запустили во Львовской, Киевской, Одесской и Винницкой областях.

В Главном сервисном центре МВД поделились, какой процент учеников сдают обновленные экзамены на права с первой попытки. Пилотный проект уже запустили в четырех областях Украины. Об этом рассказали на сайте ведомства.

За первую неделю работы пилотного проекта только 23% учеников сдали теоретическую часть экзаменов по вождению. При этом практическую часть успешно завершили с первого раза 36% людей.

Напомним, что во всех классах, где проводят экзамены, установили камеры с записью звука, полным охватом и идентификацией лица с помощью технологии FACE ID. Камеры также находятся в автомобилях и автоматически отправляют видео на сервер.

Важно В Украине с 1 июня изменили процедуру сдачи экзаменов на водительские права

Проект запущен в следующих населенных пунктах:

Львовская область: г. Львов, п. Зимняя Вода, с. Червоное, г. Стрый, г. Червоноград;

Киевская область: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав;

Одесская область: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск;

Винницкая область: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин.

С 1 по 7 июня теоретические экзамены сдавали 2524 раза. Экзаменаторы принимали практические экзамены 2 652 раза.

Известно, что 1384 ученика выбрали для сдачи практического экзамена автомобили учебного заведения. Еще 634 кандидата в водители выбрали транспортные средства сервисного центра МВД.

Ранее Фокус писал, как правильно ездить на автомобиле во время затоплений.