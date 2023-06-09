В МВД рассказали, сколько учеников сдают экзамены на права с первой попытки
С 1 июня экзамены на водительские права проводятся по новым правилам. Пилотный проект запустили во Львовской, Киевской, Одесской и Винницкой областях.
В Главном сервисном центре МВД поделились, какой процент учеников сдают обновленные экзамены на права с первой попытки. Пилотный проект уже запустили в четырех областях Украины. Об этом рассказали на сайте ведомства.
За первую неделю работы пилотного проекта только 23% учеников сдали теоретическую часть экзаменов по вождению. При этом практическую часть успешно завершили с первого раза 36% людей.
Напомним, что во всех классах, где проводят экзамены, установили камеры с записью звука, полным охватом и идентификацией лица с помощью технологии FACE ID. Камеры также находятся в автомобилях и автоматически отправляют видео на сервер.
Проект запущен в следующих населенных пунктах:
- Львовская область: г. Львов, п. Зимняя Вода, с. Червоное, г. Стрый, г. Червоноград;
- Киевская область: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав;
- Одесская область: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск;
- Винницкая область: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин.
С 1 по 7 июня теоретические экзамены сдавали 2524 раза. Экзаменаторы принимали практические экзамены 2 652 раза.
Известно, что 1384 ученика выбрали для сдачи практического экзамена автомобили учебного заведения. Еще 634 кандидата в водители выбрали транспортные средства сервисного центра МВД.
Ранее Фокус писал, как правильно ездить на автомобиле во время затоплений.