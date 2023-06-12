В Украине обнаружен культовый 40-летний мотоцикл без пробега (фото)

CZ-350 простоял в гараже четыре десятилетия и ни разу не выезжал на дороги. Мотоцикл отлично сохранился и выглядит как новый.

В Украине обнаружили заброшенный раритет – мотоцикл CZ-350 1982 года в новом состоянии. О находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, специализирующийся на поиске так называемых капсул времени.

Мотоцикл отлично сохранился Фото: Roma Urraco

Мотоцикл CZ-350 серии Typ 472.5 более 40 лет простоял в гараже и не эксплуатировался. На его одометре указан пробег 33 км. Байк отлично сохранился и выглядит как новый — это действительно капсула времени. Его лакокрасочное покрытие не имеет повреждений, сохранены резиновые детали, декор и седло. В добавок, у CZ-350 родная резина.

Чехословацкие мотоциклы CZ ("Чезет") были раритетом в СССР, ведь, в отличие от Jawa, поставлялись очень малыми партиями. Они считались одними из самых спортивных моделей на советском рынке и стали культовыми. Сейчас найти в Украине мотоцикл CZ-350 в хорошем состоянии весьма сложно.

CZ-350 оснащен 23-сильным мотором Фото: Roma Urraco

CZ-350 Typ 472 представили в 1976 году. Он оснащен двухцилиндровым 344-кубовым мотором мощностью 23 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 130 км/ч.

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