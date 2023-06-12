В Украине появился эксклюзивный заряженный кроссовер Rolls-Royce за $700 000 (фото)
Rolls-Royce Cullinan Black Badge отличается эксклюзивным декором и более роскошной внутренней отделкой. Мощность его двигателя увеличена до 600 л. с.
В Хмельницком заметили новый Rolls-Royce Cullinan в особой версии Black Badge. Эксклюзивный представительский кроссовер стоит около 700 000 долларов и в Украине зарегистрировано всего несколько таких авто. Об этом пишет сайт ТопЖир.
Black Badge – более дорогая заряженная версия Rolls-Royce Cullinan. От стандартной модели с виду ее отличают новые 22-дюймовые легкосплавные диски и особый декор на кузове. Вместо хромированных деталей использованы черные. Конкретно этот автомобиль окрашен в редкий зеленый цвет Dark Emerald.
Салон Rolls-Royce Cullinan Black Badge отделан эксклюзивной черной кожей с контрастными вставками и прострочкой в цвет кузова. Кроме того, добавлены карбоновые накладки.
К тому же, Rolls-Royce Cullinan Black Badge мощнее стандартной модели. Его 6,75-литровый V12 твин-турбо развивает 600 л. с. и 900 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили редкий суперкар Ferrari с эксклюзивным тюнингом.
Также мы писали, что украинец купил лимитированный Bugatti за 10 миллионов долларов.