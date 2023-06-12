Представлены инновационные подушки безопасности для мотоциклов (видео)

Подушки безопасности от Autoliv состоят из нескольких компонентов и совместимы с многими мотоциклами. Сейчас компания продолжает тестировать свою технологию.

Шведская компания Autoliv показала прототип подушек безопасности для мотоциклов. Технология поможет сильно снизить вероятность травм и летальных исходов для водителей при ДТП. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Обычно двухколесные транспортные средства считаются опаснее автомобилей. Причина состоит в том, что мотоциклы гораздо хуже защищают водителя при ДТП.

Подушки безопасности от Autoliv состоят из модуля с газогенератором, электронного датчика столкновения и ЭБУ с алгоритмом, который будет решать, срабатывать подушкам безопасности или нет. Система будет совместима с многими мотоциклами.

Autoliv сотрудничает с организацией по безопасности дорожного движения MIROS для дальнейшего развития технологий безопасности предназначенных для двухколесных транспортных средств. Также компания работает с итальянским производителем Airoh над разработкой шлемов с подушками безопасности для мотоциклистов.

Сейчас технология находится на стадии тестирования. Серийное производство подушек безопасности для мотоциклов планируют начать в 2025 году.

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