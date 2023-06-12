Электрокроссовер Subaru с треском провалил тест на управляемость (видео)

Электрокроссовер Subaru Solterra прошел лосиный тест и тест на слалом. Модель показала далеко не лучшие результаты в этих испытаниях на управляемость.

Эксперты проверили управляемость электрокроссовера Subaru Solterra в двух сложных испытаниях. Результаты тестов разочаровали экспертов. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Subaru Solterra оснащен двумя электромоторами мощностью 218 л.с. и 336 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Электрокроссовер обули в шины Yokohama ADVAN V61 размерностью 235/60 R18. С этим комплектом модель поставляется на многие рынки.

Сперва Subaru Solterra прошел тест на слалом. Электрический кроссовер проехал полосу препятствий за 24,8 секунды, что является одним из худших результатов для своего класса. Модель смогла опередить только Alfa Romeo Tonale Hybrid.

Затем электрокроссовер испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — не задеть конусы. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Сперва водитель пытался проехать полосу препятствий на скорости 78 км/ч, но электрокроссовер оказался не настолько маневренным. Лучший результат кроссовер показал на скорости 73 км/ч.

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