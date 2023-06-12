Fiat показал новый стильный электрокроссовер с запасом хода 400 км (видео)

Новый Fiat 600e внешне похож на хэтчбек 500, но обладает более крупными габаритами. Новинку оснастят электромотором мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 260 Нм.

Fiat показал новый стильный электрокроссовер 600e. Дизайн экстерьера и интерьера новинки рассекретили в коротком ролике. Видео опубликовали на YouTube-канале бренда.

Новый Fiat 600e похож на популярный хэтчбек 500, но обладает более крупными габаритами. Отличительной чертой кроссовера стали "ресницы" возле фар.

По бокам изображено название модели, а на багажнике разместили компактный спойлер. Сзади также можно найти диффузор.

Сзади установлен спойлер Фото: Fiat

Интерьер выполнен в минималистичном стиле. Панель приборов расположена в круглом корпусе, а по центру расположен компактный информационно-развлекательный дисплей.

В интерьере разместились два компактных дисплея Фото: Fiat

Известно, что Fiat 500e разделит платформу с электрокроссовером Jeep Avenger. По слухам, новинку оснастят электромотором мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 260 Нм.

Питание силовой установки будет обеспечивать аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт⋅час. Запас хода составит около 400 км на одном заряде.

Ожидается, что Fiat 500e дебютирует уже в июле 2023 года. Модель может появиться не только на европейском рынке, но и в США.

Ранее Фокус сообщал, что Fiat возвращает на рынок знаменитую компактную модель Topolino.