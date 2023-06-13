В Украине появился эксклюзивный лимитированный мотоцикл Ducati за 130 000 евро (фото)

Всего выпущено только 500 Ducati Panigale Superleggera V4 и в свое время это был самый дорогой мотоцикл в мире. Спортбайк выполнен из карбона и оснащен 230-сильным двигателем.

В Украину привезли раритетный Ducati Panigale Superleggera V4. Спортбайк является одним из самых эксклюзивных мотоциклов в мире. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Всего выпустили только 500 Ducati Panigale Superleggera V4

Мотоцикл Ducati Panigale Superleggera V4 2020 года – лимитированная модель, выпущенная тиражом в 500 экземпляров. Новым такой байк стоил 100 000 долларов и был самым дорогим новым мотоциклом в мире, пока не появился эксклюзивный Aston Martin AMB 001. Впрочем, сейчас цены на редкую модель выросли и конкретно этот мотоцикл (он 14-й в серии) обошелся в 130 000 евро.

Спортбайк выполнен из карбона и весит всего 156 кг

Как пишет ТопЖир, владельцем Ducati Superleggera V4 стал молодой украинский миллионер Александр Слобоженко. В его гараже есть сверхскоростной суперкар Ferrari SF90 Stradale и еще несколько недешевых авто.

Мотоцикл способен развить 299 км/ч

Спортбайк Ducati Panigale Superleggera V4 полностью выполнен из карбона. Его 1,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 230 л. с. позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 299 км/ч. Мотоцикл получил тормоза Brembo, амортизаторы Ohlins и выхлоп Akrapovic.

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